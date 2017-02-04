Всемирный фестиваль молодежи открыт для желающих

Войти в состав делегации Владимирской области может молодой человек или девушка в возрасте от 18 до 35 лет, зарегистрировавшиеся на официальном сайте фестиваля – www.russia2017.com и прошедшие очный конкурсный отбор. Регистрация участников продлится до 15 апреля 2017 года.

Также комитет по молодёжной политике администрации Владимирской области приглашает желающих в возрасте от 18 до 70 лет вступить в ряды волонтёров XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Для этого необходимо в срок до 28 февраля 2017 года подать заявку на сайте – www.russia2017.com и пройти необходимые этапы отбора и обучения.

Напомним, с 15 по 22 октября в России состоится XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Форум пройдет в городе Сочи. Этот фестиваль наша страна принимала уже дважды – в 1957 и 1985 годах. По своим масштабам событие сравнимо с Олимпийскими играми.

Участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 станут 20 000 молодых людей из 150 стран мира. На одной площадке соберутся молодые лидеры из разных сфер: представители молодежных общественных организаций, молодые журналисты, творческая и спортивная молодежь, молодые инженеры и IT-специалисты, лидеры молодежных организаций политических партий, молодые предприниматели, лидеры студенческого самоуправления, молодые ученые и преподаватели вузов, а также соотечественники и иностранцы, изучающие русский язык и интересующиеся российской культурой.

Фото: http://www.russia2017.com/#/posts/46