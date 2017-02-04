Безработных зовут трудиться в теплицы и овощехранилища

Различные виды общественных работ предлагают в городских и районных центрах занятости населения. В первую очередь тем, кто не получает пособие по безработице и кто более 6 месяцев стоит на учете на бирже труда. Общественные работы – не бесплатные, оплата за них поступает из казны муниципального образования.

Владимирская мэрия на днях утвердила виды и объемы общественных работ, которые она оплатит из бюджета. В списке – 765 вакансий, меньше, чем в прошлом году на 85 предложений. Виды работ тоже поменялись. В этом году безработных ждут на работы в тепличных хозяйствах, в овощехранилища, а также на уборку овощей, плодов и ягод. Заботиться о заготовках и убирать урожай отправят 235 человек.

А вот на благоустройство парков и озеленение придомовых территорий устроят 70 человек, тогда как в прошлом году направили – 222 человека. Понадобилось больше и почтовых работников. В прошлом году мэрия готова была оплатить 80 вакансий, а в этом – уже 97. Стабильный спрос на торговцев и уборщиков. В перечне общественных работ находится 250 подобных вакансий.

Чтобы получить направление на общественные работы, необходимо написать заявление в центре занятости или многофункциональном центре предоставления госуслуг.

По данным Владимирстата, в областном центре стоит на учете на бирже труда свыше 2000 человек.

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