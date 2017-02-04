Во Владимире добавили автобусных остановок

На маршруте № 5 введут новую остановку для удобства пассажиров – по улице Дзержинского, в районе дома № 13. Она будет называться «улица Дзержинского». «Пятерка» ездит по внутреннему и внешнему кольцу. Сегодня автобусы, двигаясь по внутреннему кольцу, высаживают и забирают пассажиров на остановках «Политехнический колледж», «Строительный колледж», «Студеная гора». Название самой улицы, по которой едет автобус еще не фигурировало.

А сам остановочный пункт потребовался по той причине, что в новое административное здание № 15 по улице Дзержинского переехало областное бюро медико-социальной экспертизы. По соседству, в доме № 5 по улице Федосеева, расположен американский дом, который также много горожан. Так что пассажиров, желающих воспользоваться этой остановкой, будет достаточно.

В связи с тем, что в прошлом году участок между коллективными садами, улицей Горького и дамбой реки Содышка стал называться улицей Юрьев-Польское шоссе, было решено и остановке присвоить такое же наименование. Территориально она находится на разворотном кольце на въезде в коллективный сад. В 200 метрах от поворота с Юрьев-Польского шоссе к селу Сновицы находится другой остановочный пункт. Ему решили присвоить наименование «Сновицкий поворот».

А вот одно название остановочной площадки «у вещевого рынка «Факел» со стороны улицы Мира решили ликвидировать. Нет рынка, нет остановки, нет названия.

К сведению, два года назад во Владимире был утвержден новый список из 182 наименований остановок общественного транспорта. Одно и то же название имеют 2-3 остановочных пункта, расположенные на разных сторонах проезжей части.