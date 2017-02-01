Больше всего пьют сантехники, врачи и полицейские

В конце января в России отмечают день рождения русской водки. Сайт по поиску работы Зарплата.ру выяснил, какую профессию наши земляки считают самой пристрастной к выпивке. В опросе участвовали более 700 человек.

По мнению владимирцев, топ самых пьющих профессий возглавляют представители рабочих профессий: сантехники, грузчики, строители и дворники. На втором месте – врачи, на третьем – полиция и военные, на четвертом – начальники и топ-менеджеры. Замыкают пятерку работники творческих профессий: актеры, художники, певцы и дизайнеры. 12% опрошенных никак не связывают пристрастие к алкоголю с профессией.

Между тем, на вопрос «Употребляете ли вы алкоголь?» 5% опрошенных владимирцев ответили, что делают это почти каждый день. Каждый десятый выпивает на выходных, 7% не менее двух раз в неделю. Не употребляют алкоголь лишь 20% жителей города. Но на работе не пьют уже 42% участников опроса, еще 45% делают это только по особым поводам и праздникам. Оставшиеся 13% выпивают не только по праздникам.

Также почти половина опрошенных сообщили, что они иногда приходят на работу не протрезвев. Среди выбравших этот вариант ответа, мужчин оказалось в два с половиной раза больше, чем женщин.

Чаще всего владимирцы употребляют алкоголь при закрытии сделок в неформальной атмосфере, когда пытаются наладить напряженные отношения с коллегами и еще 12% так справляются с нелюбовью к работе. Большинство же владимирцев считают, что алкоголь ничем им не поможет в работе.

Что касается алкогольных пристрастий, то чаще всего на работе пьют шампанское. Также популярны вино, коньяк, водка и пиво.

Фото: https://ecapiche. wordpress.com