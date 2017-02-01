ДТП не повлияло на поведение «красного петуха» в Зубово

Вчера мы сообщили о происшествии в Собинском районе. Выехавшая по вызову пожарная машина из-за плохихи дорожных условий попала в ДТП около посёлка Вышманово и не смогла добраться до места пожара.

Сегодня пресс-служба Главного управления МЧС по Владимирской области уточнила, что к месту происшествия техника службы «01» попала и пожар тушила. «На пожаре частного жилого дома в населённом пункте Зубово работали 4 автоцистерны Собинского гарнизона пожарной охраны. Та автоцистерна, которая съехала в кювет, была вызвана в качестве дополнительной силы из города Владимира» – пояснили спасатели.

На пожар в частном жилом доме пожарные были вызваны слишком поздно. Когда они приехали на место, здание уже полыхало. Огонь охватил площадь 84 квадратных метров. Дом сгорел полностью. Но на стоящие рядом деревянные постройки пожар не перекинулся – их отстояли.

Автоцистерна, съехавшая в кювет, как раз и была вызвана в помощь уже работающим пожарным расчетам. При этом ДТП не помешало уже работавшим пожарным подразделениям выполнять свою задачу.