Во Владимире на пожаре погибла пожилая женщина

Пожар произошёл сегодня рано утром во Владимире на улице Лакина. – сообщает сайт регионального МЧС.

Пожарные расчеты были на месте происшествия через 4 минуты. В горевшую квартиру вошли с двух сторон – при помощи пожарной лестницы и через подъезд.

В одной из комнат пожарные нашли мужчину, в другой – пожилую женщину, также из задымленного жилья вынесли собаку. Медики достаточно быстро привели в норму пострадавшего, четвероногого друга спасатели откачали сами. А вот пожилая женщина скончалась.

Также пожарные эвакуировали из дома 15 человек — жителей 8 и 9 этажей, так как была сильная задымленность помещений.

Общая площадь пожара составила 5 кв.м. К ликвидации последствий пожара от МЧС России привлекалось 22 человека и 7 единиц техники. Сейчас выясняются подробности происшествия.

Фото: http://vistanews.ru/ incident/srime/47940