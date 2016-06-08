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Комментарии:

  1. Любовь

    Марина! Это” останки ” имения Храповицкого, если не ошибаюсь, выглядит ужасающе. Минкульт, видимо решило, что область сама в состоянии его отреставрировать. Я не могу смотреть равнодушно на равнодушие чиновников, слушать их слащавые речи , которые не знают устали. Так что же все-таки делать???!!! Бизнес привлекать? А какими калачами их заманивать? Честно говоря, я не владею ситуацией, наверное, кто-то и не безмолвствует, но судя по снимку……мысли и речи не достигают цели и думается иначе!!!

  2. Георгий Петрович Мединцев, горный инженер-геолог, подполковник в отставке, пенсионер, поэт.

    Прекрасное сооружение, и варварство, если не восстановить это прекрасное архитектурное сооружение и сделать музеем. Жаль, что у меня нет необходимой суммы денег – выкупил бы и восстановил. Красотище. Музыка в камне. Восторг и вдохновение. Печально что нынешние властные структуры так наплевательски относятся к памятникам старины, к прекрасным памятникам старины. Где находится это сооружение? Адрес? С уважением ко всем сопереживающим!

  3. Светлана

    Во времена ВОВ моя бабушка, Прокофьева Елизавета Степановна, была сестрой хозяйкой в госпитале, который располагался в замке. Мое детство прошло как раз в то время, когда замок был техникумом. Мною был изведан каждый уголок. Тогда замок выглядел совершенно по другому. Выстроили новое здание лесотехникума и замок стал постепенно терять свой замечательный вид, а со временем превратился в руины. Как жаль. Привиде такой картины сердце кровью обливается.

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