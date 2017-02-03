Во Владимире поликлиники оживут вместе с природой

Комплексная застройка в микрорайоне 8ЮЗ завершена. Это – десятки высоток со скромными придомовыми территориями, детскими площадками, двумя детскими садами, строящейся школой и многоэтажными гаражами.

К такому набору остро не хватает поликлиник. Часть взрослого населения из 8ЮЗ с недавних пор обслуживается в железнодорожной больнице, остальные по-прежнему – в филиале поликлиники №1 на Благонравова, а детское население – в тесном филиале на Верхней Дуброве, представляющем собой несколько квартир. Словом, лечиться либо далеко, либо неудобно.

Люди с нетерпением ждут ввода новых поликлиник на Нижней Дуброве, под которые выделены помещения первых этажей: в доме № 13-а – под детскую, в доме № 13-б – под взрослую поликлинику. Их обещали открыть и в 2015-м, и в 2016-м…

– Вроде как вся строительная отделка там выполнена. Рабочих уже давно не видно, – рассказывают жители этих домов.

К помещениям ведут пандусы, все входные двери заперты. На окнах и дверях объявлений нет. Внутри все чисто, никакого мусора, цементом выровнены стены, пол, потолок. Мебели нет, лампочек – тоже. Пусто.

Тем не менее, в декабре 2016-го директор областного департамента здравоохранения Александр Кирюхин заявил, что буквально через месяц помещения передадут в ведение департамента, и поликлиники заработают. На календаре – февраль, в филиалах – очереди (опять волна ОРВИ), в помещениях на Нижней Дуброве – тишина.

Пояснения руководителя пресс-службы владимирской мэрии Александра Карпиловича несколько разнятся с прежними оптимистичными заявлениями областного главврача Кирюхина. Сотрудник муниципалитета пояснил, что передача помещений от застройщика администрации города должна была произойти в первом полугодии 2017 года (конкретно про январь речь не шла). Но глава администрации Андрей Шохин попросил ускорить дело, и документация уже на подходе. И сразу же, как только апартаменты будущих поликлиник отойдут городу, их передадут облздраву.

А уже потом областные власти начнут наполнять пустующие кабинеты и коридоры мебелью и оборудованием, необходимым для качественного медицинского обслуживания людей. То есть, по всем прикидкам, открытие поликлиник произойдёт никак не раньше весны – с появлением травки на оттаявшей земле.