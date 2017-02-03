Подростки-вандалы почудили в Суздальском районе

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, уголовное дело возбуждено в отношении 16-летнего местного жителя и его сверстника – жителя Подмосковья. Подростков подозревают в вандализме.

В начале января в дежурную часть полиции поступила информации от жителей села Цибеево о том, что неизвестные нанесли краской из баллончика надписи и рисунки, в том числе нецензурные, на заборе частного дома, остановке общественного транспорта и двух магазинах населенного пункта.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Суздальского ОМВД установили, что причастны к этому 16-летний житель села Гавриловское и его сверстник, житель Подмосковья. Сами молодые люди сознались в содеянном, пояснив полицейским, что в новогодние праздники приехали в соседнее село Цибеево, где решили «похулиганить».

Расследование уголовного дела продолжается.

Сообщается также, что за порчу внешнего вида магазинов подростки привлечены к административной ответственности.

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