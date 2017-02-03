Владимирцев ждут спортивные выходные

Так, 4 февраля в спортивном комплексе «Темп» (ул. Муромская, д. 3) пройдет первенство области по дзюдо среди спортсменов до 15 лет (ката-группа). Торжественное открытие и начало соревнований в 10.30.

4 и 5 февраля в средней общеобразовательной школе № 22 (ул. Грибоедова, 9) состоится межрегиональный турнир «Первые старты» по фехтованию на шпагах среди детей 2004-2006 годов рождения. Участие в соревнованиях примут юные шпажисты из Москвы, Химок, Воскресенска, Иваново, Дзержинска, Нижнего Новгорода, Калуги и других городов. В субботу пройдут соревнования среди мальчиков, в воскресенье – среди девочек. Начало в 10.00.

Кроме того 4-5 февраля всех любителей зимнего картинга ожидают захватывающие заезды на базе спорткомплекса «Мотодром», где пройдет чемпионат и первенство Владимирской области. Начало соревнований в 11.00. Вход со стороны спортивного центра «Ковровец» и со стороны «Южных» ворот СК «Мотодром».

4 февраля Муром примет всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей – 2017», участие в которых примет около 400 спортсменов (открытие – в 10.45 на открытом катке спорткомплекса «Энергия», Карачаровское ш., 7а).

В этот же день в Гусь-Хрустальном состоится марафон по лыжным гонкам «Баринова роща».

В предстоящие выходные в гостинично-развлекательном комплексе «Суздаль» пройдут чемпионат и первенство Владимирской области по «Чир спорту» – относительно новому для нашего региона виду спорта. Торжественное открытие соревнований состоится 5 февраля в 10.00.

Вместе с этим выходные будут насыщены областными турнирами по различным видам единоборств. Основными площадками проведения этих соревнований станут Вязники, Кольчугино и Петушки.

4 февраля с 10.00 в физкультурно-оздоровительном комплексе г.Вязники (ул. Владимирская, 8) пройдет чемпионат Владимирской области по рукопашному бою среди мужчин и женщин. Наравне со взрослыми выступят и юноши 14-15 и 16-17 лет.

В Петушках (Советская площадь, 3) 4-5 февраля пройдет открытый кубок области и открытые соревнования по восточному боевому единоборству (спортивная дисциплина: сётокан), а во Дворце спорта г.Кольчугино (ул. III Интернационала, 73) 5 февраля состоится областной турнир по каратэ «Кубок Воина-интернационалиста».

Фото: https://vk.com/sk.motodrom и http://gus-info.ru/news/news_4481.html