Эра милосердия в ручном режиме

Слепой отец, которого сынок переселил в общежитие из благоустроенной квартиры, инвалид, который никому не нужен, мать, которая ждет звонка от сына, уехавшего в Америку – социальные работники рассказывают о судьбах своих подопечных.

С поэтическим подходом

Мария Васильевна приехала во Владимир в 50-х годах. Еще в детстве началась ее активная жизнь. Была участницей первых смен в детском лагере «Артек», там и услышала про начало войны. Повзрослев, защитила кандидатскую диссертацию по химии, занялась литературой, в издательствах вышло несколько ее поэтических сборников и переводов русских поэтов на немецкий язык. Муж одаривал теплотой и заботой, сын радовал своими успехами. А потом супруг умер, сын поехал искать счастья в Америку, и осталась Мария Васильевна одна. Стало проявляться все больше болячек, потом наваливалась слепота. Операции следовали одна за другой.

– Когда мы впервые встретились, – рассказывает социальный работник Наталья Козинцева, – я увидела перед собой сломленного человека, который уже не верит в лучшее. Единственная радость – сын звонит раз в неделю и только спрашивает: как дела? Но разве мать может расстраивать собственного ребенка? Отвечает бодрым голосом – все хорошо. На расстоянии не увидишь постаревшего лица, потухших глаз, одиночества. Сын успокоено прощается до следующего телефонного разговора. За тридцать лет ни разу не приехал…

Мало-помалу Наталья Козинцева стала неотъемлемой частью жизни Марии Васильевной, глазами и ногами пожилой женщины.

– Несмотря на солидный возраст, за 80 лет, у нее сохранился острый ум, она прекрасно овладевает новыми знаниями. У нас в социальной службе проводятся курсы компьютерной грамотности для наших подопечных. Конечно, в силу возраста современные технологии им даются с трудом. Но у Марии Васильевной обучение прошло быстро и без проблем.

Возможность самостоятельно набирать тексты своих произведений, позволило пожилой женщине выпустить несколько новых поэтических сборников и переводов. Она частая гостья вечеров в Эрлангенском доме, не пропускает мероприятия, посвященные праздничным датам и литературным событиям. Такая активность была бы невозможна без помощи социального работника, который договорится о том, кто встретит ее подопечную, кто довезет до места, и обратно домой, кто будет рядом во время мероприятия.

– Несмотря на солидный возраст, – рассказывает Наталья Козинцева. – Мария Васильевна – настоящая женщина. Соберется на выход, прическу сделает, брошку прикрепит к воротничку и спрашивает: ну как? Великолепно, говорю. Вообще трудности, конечно, бывают. Характер у пожилых людей с возрастом не становится лучше. Но я не обижаюсь. Промолчу. И опять между нами мир.

Современный человек

Обучение компьютерной грамотности скрасило жизнь и другого подопечного социальных работников. Восьмидесятилетний Анатолий Иванович приехал во Владимир из Москвы. Работа геологом не позволила ему обзавестись семьей и хорошими друзьями в столице. Поэтому когда пришла старость, а средств на нормальное существование не стало, пожилой человек поменял квартиру в первопрестольной на жилье во Владимире. Но мечтам о новых друзьях и знакомых, чистом воздухе и ежедневных прогулках не суждено было сбыться. Здоровье сделало невозможным его путешествия. Весь мир ограничился размерами квартиры. Напала тоска. И тут пришли на помощь соцработники.

– Однажды встречает меня Анатолий Иванович какой-то особенно взволнованный. Я еще подумала, не заболел ли он или что-то плохое по телевизору услышал, – вспоминает социальный работник Галина Сурикова. – А он отмахивается от меня, копается в ящиках, достает оттуда какой-то плоский чемоданчик и с гордостью говорит: «Видишь, что у меня есть?». А я и не понимаю что это такое. Оказалось ноутбук.

– А вы умеете им пользоваться? – спрашиваю я

– Нет. Так я думал, ты меня научишь, – погрустнел Анатолий Иванович.

Но бросать подопечного не в правилах Галины Владимировны. И к Анатолию Ивановичу стал приходить специалист от социальной службы, который начал ему объяснять, как пользоваться компьютером.

– Я тоже все внимательно слушала, – улыбается Галина Сурикова. – Сначала учились печатать тексты, потом и до Интернета дошли. Компьютерщик уйдет, а мы все повторяем, на разные клавиши нажимаем. Так и освоили технику потихоньку.

А когда Анатолий Иванович разобрался со скайпом, от его тоски вовсе ни осталось и следа. Теперь он разговаривает с племянником, который живет в Вязниках, общается и со своими московскими знакомыми.

– Пожилому человеку очень сложно одному. Телевизор смотришь, что-то затронуло, а даже высказать свои мысли некому, – печалится Галина Сурикова. – Раньше мне казалось, что у нас мало одиноких стариков. Только какие-нибудь частные случаи – с людьми, которые сами вели неправильную жизнь или дети пошли не той дорогой. А оказалось, что нередко дети уезжают в другие города и страны и забывают о своих родных и близких.

Быть человеком

Иван Семенович с молодости жил ради сына. Ему лучший кусок, ему красивая одежда. Ребенок стал взрослым, а они с женой по-прежнему готовы были для него последнее продать – только бы ему было хорошо. Потом жена умерла, но для сына Иван Семенович по-прежнему шел на любые жертвы. И когда дитятко засобиралось на Север, на заработки, и предложило отцу продать благоустроенную квартиру и переехать в комнатушку в общежитие, тот согласился. Сын забрал деньги и уехал, а слепнущий отец оказался один на один с дебоширами и пьяницами в общаге.

– Он и так плохо видел, а тут начал слепнуть в одночасье, – вспоминает Наталья Марьюшкина. – Когда я вошла в его конурку, была просто шокирована. Грязь, холод, видно, что кто-то чужой рылся в вещах Иван Семеновича.

Найти злоумышленников не составило труда. Перед напором Натальи Алексеевны соседи быстро открыли, кто подворовывает у ветерана, кто обижает беззащитного старика. Воинственность, с которой социальный работник стала защищать пожилого человека, принесла свои плоды.

– Сейчас я знаю, что и когда меня нет, Ивана Семеновича не обидят, – улыбается Наталья Марьюшкина. – Но чтобы он перестал быть бессловесной жертвой, нужно было вернуть ему зрение. Я долго уговаривала его сделать операцию на глаза. Сначала он боялся, отказывался, а потом все же согласился.

Теперь Иван Семенович видит одним глазом. И по-прежнему любит ходить с Натальей на почту вместе.

– Это для него большое развлечение. Он берет меня под руку, и мы тихонько направляемся за письмами или посылками и разговариваем, – говорит соцработник. – Он, конечно, очень любит сына и оправдывает его любые поступки.

Сын-«северянин» тоже вспоминает об отце. Только по другому поводу.

– Звонит мне и первым делом спрашивает ни о том, как себя чувствует Иван Семенович, ни о том, как ему живется. «Отец деньги-то копит?» – вот его основная забота, – сердится Наталья. – А я вот хочу, чтобы ему сделали операцию на другой глаз. Ведь мой подопечный такой хороший человек, а зрение ему вселяет надежду на будущее.

Найти племянницу

Социальные работники становятся для своих подопечных не просто представителями сферы услуг, а помощником практически во всех проблемах, даже в розыскных делах.

Лидия Степановна никаких особых проблем для соцработников не доставляла. Спокойная пожилая женщина. Кроме Натальи Козинцевой ее навещала племянница. Все размеренно и спокойно.

– Однажды звонит мне Лидия Степановна, плачет, заикается, ничего понять невозможно, что хочет, – вспоминает Наталья Константиновна. – Выяснилось, что племянница не пришла, не позвонила. Вот бабушка и переживает: не случилось ли чего.

Можно было отмахнуться. Племянница – не подопечная социальной службы, но не в правилах Натальи Константиновны отступать.

– Спрашиваю, как зовут племянницу?

– Люба.

– А живет где?

– А она ничего вспомнить не может, так сильно волнуется. Что сделаешь – пожилой человек. Я ее на кровать уложила, лекарства дала и в полицию. Хорошие люди попались. Стали искать человека по имени и фамилии.

Позже, несколько успокоившаяся Лидия Степановна вспомнила адрес. Но племянницы по нему не оказалось.

Наталья Козинцева все же решила написать записку Любе о том, что ее разыскивает тетя. А вечером ей позвонил полицейский. И выяснилось, что племянница была у Лидии Степановной недавно, а сегодня не смогла.

– Для пожилых людей каждое изменение в распорядке жизни – большой стресс, – утверждает Наталья Константиновна. – И больше всего они беспокоятся за людей, к которым привязались. Мне так и хочется сказать всем – не забывайте своих пожилых родных! Мы тоже такими будем. А на нас смотрят дети и молодежь, которые когда-то будут нам помогать, ухаживать за нами.

Но не только об одиноких пожилых людях заботятся соцработники. Они открыты для помощи семьям, которые много работают, живут отдельно от престарелых родственников, но заботятся о них, и социальный помощник будет очень кстати.

– Пожилые, как и дети – всегда должны быть в центре внимания, – считает Наталья Марьюшкина.