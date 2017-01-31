Пожарная машина не довезла воду до горящего Зубово

Это случилось в минувшую субботу. Вечером в деревне Зубово Собинского района загорелся жилой дом. Вызванная пожарная бригада с полной автоцистерной последовала к месту происшествия.

Однако оперативному реагированию помешало скверное состояние дороги в районе посёлка Вышманово (он находится между Собинкой и Асерхово). По словам очевидцев, вышмановских жителей, машина перевернулась. Пресс-служба МЧС по Владимирской области ограничилась нейтральным заявлением: «автомобиль из-за узкой дорожной колеи съехал в кювет».

Для помощи сотрудникам службы «01» к месту ДТП была вызвана специальная техника. Пострадавших пожарных в результате происшествия нет. Но, пока огнеборцы занимались ликвидацией дорожной аварии, дом в Зубово сгорел.

Отметим, что ДТП с участием пожарной техники во Владимирской области происходят крайне редко. Так в 2016 году таких происшествий не произошло.

С начала 2017 года во Владимирской области зарегистрировано 127 техногенных пожаров, в том числе в сельской местности, а за аналогичный период прошлого года – 157.

Фото: http://www.ural56.ru/photos/2016/March2016/DSC_5635.JPG