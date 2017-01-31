Главный по воде «отбил» свои штрафы за счёт предприятия

По данным пресс-службы регионального УФСБ (именно по его материалам было возбуждено дело), руководитель муниципального предприятия Владимир Молодкин в своё время получил ряд административных штрафов – от трудовой инспекции, управления Росстандарта и Роспотребнадзора. Всего из личного бюджета директора по причине этих санкций должно было «уплыть» 80 000 рублей. Но тот нашёл способ, как остаться при своих.

Директор, как указывают правоохранители, дал указание оформить приказы о премировании некоторых сотрудников возглавляемого им предприятия с условием последующей передачи данной суммы ему в личное пользование. В итоге организации был причинен ущерб на общую сумму 90 000 руб.

При этом за предприятием числилась кредиторская задолженность в размере более 100 млн рублей, и сумма, которую Молодкин решил потратить на оплату штрафов, в определённой степени повредила работе организации.

Деньги могли пойти не только на погашение кредиторской задолженности и поддержание основной деятельности, связанной с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению населению Коврова, но и на общее развитие предприятия.

Отметим, МУП «Водоканал» занимается обслуживанием более 90 % сетей и объектов водоснабжения города Коврова.

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