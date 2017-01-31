На предприятии в Бавленах погиб рабочий

Региональный Следком возбудил уголовное дело по факту гибели 45-летнего подсобного рабочего ООО «Строительные инновации» в поселке Бавлены.

Как сообщает ведомство, 22 января подсобный рабочий 2-го разряда в составе бригады приступил к выполнению обязанностей на поточной производственной линии по изготовлению строительных древесных плит. Перед началом смены мужчина производил смазку строительного миксера. В этот момент техника включилась в автоматическом режиме. Рабочий, находившийся внутри миксера, получил травмы, не совместимые с жизнью.

Следствие уже выяснило, что в устройстве были установлены повреждённые замки, не соответствующие стандартам оборудования. Из-за этого автомат срабатывает даже во время внештатного режима. Также у следователей вызвало сомнение качество работы оператора пульта.

Сейчас Следком устанавливает все обстоятельства гибели рабочего и лиц, причастных к нарушению техники безопасности на производстве. Расследование уголовного дела продолжается.

Известно, что погибший устроился на предприятие в декабре 2016 года, прошел вводный и первичный инструктаж, у мужчины осталась семья.

Фото: http://sobitie.com.ua/sites/default/files/styles/full_post/ public/field/image/stroyka_voditel_pogibshiy.jpg? itok=Lke2UOFN