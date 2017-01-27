Владелец меховых салонов не выплатил свыше 226 млн налогов

Как сообщает Следственный комитет по Владимирской области, в конце 90-х 43-летний предприниматель Александр Мордасов зарегистрировал свое дело по производству и торговле изделиями из меха и кожи.

В 2010 году предприниматель перешел на упрощенную систему налогообложения, получив государственную льготу в виде освобождения от уплаты налога на доходы и имущество физических лиц. Существенной особенностью данного режима налогообложения является соблюдение ограничений по предельному размеру доходов в отчетный период – не более 60 миллионов и среднештатной численности работников – 100 человек.

Бизнес Мордасова разрастался, прибыль росла, но, как выяснило следствие, он продолжал подавать налоговые декларации с сокрытым реальным доходом. Для этого бизнесмен создал подконтрольные организации, в которые вошел в качестве соучредителя либо руководителя. Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЬ-МЕХ», «ЭЛЬМЕХ-М», «Ковровские меха», «Мутон», «Пятигорские меха» и другие работали как единое лицо, имели единый товарный знак и марку, управлялись Мордасовым, но по налоговому учету позиционировались как независимые предприятия с льготным режимом налогообложения.

Часть доходов он скрывал путем перечисления на личные банковские карты. В результате махинаций предприниматель задолжал государству более 226 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Фото: http://world.fedpress.ru/news/russia_and_cis/