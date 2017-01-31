Во Владимире наградили лучших спортсменов и тренеров

Памятные знаки и грамоты им вручили глава администрации города Андрей Шохин и глава города Ольга Деева.

В мэрии отмечают: минувший год выдался «урожайным» на победы. В активе владимирских атлетов – олимпийское «серебро», «золото» российских, европейских и мировых турниров. Среди награжденных несколько мастеров, которые не впервые становятся лучшими спортсменами Владимира по итогам года: взошедший на «серебряную» ступень пьедестала в олимпийском Рио гимнаст Николай Куксенков, чемпион России и Европы, борец греко-римского стиля Абуязид Манцигов, его товарищ, чемпион России и мира Иван Константинов, чемпион России, боксер Садам Магомедов, биатлонист Алексей Слепов и метательница диска Елена Панова.

Слов особой благодарности были удостоены и тренеры, воспитавшие победителей.

В этом году в церемонию награждения привнесли новацию: поздравили не только 10 лучших спортсменов и 5 самых успешных тренеров, но и номинантов на эти высокие звания. Благодарственные письма были вручены владимирцам – участникам соревнований различного уровня, которые тренируются в городских школах олимпийского резерва, юридическом институте УФСИН, конно-спортивной школе.

Награда нашла и одного из ветеранов владимирского спорта – легкоатлета Анатолия Митрофанова: президент Олимпийского совета Владимирской области Вячеслав Трынкин вручил ему памятную медаль.

Списки лучших спортсменов и тренеров города Владимира по итогам 2016 года размещены здесь.

Фото сайта vladimir-city.ru