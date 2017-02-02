Супругов-юбиляров продолжат поощрять

Единовременные денежные выплаты семейным парам, отметившим золотую, бриллиантовую и благодатную свадьбы, в текущем году будут продолжены.

По данным пресс-служба областной администрации, начиная с 2013 года, эту меру поддержки получили уже свыше 8 тысяч семей региона. Продолжатся выплаты супругам и в текущем, 2017 году. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 110 млн. рублей.

Кто имеет право на выплату?

Право на единовременную денежную выплату предоставляется гражданам России, постоянно проживающим на территории Владимирской области, в связи с 50-, 60- и 70-летним юбилеем со дня государственной регистрации брака при условии, что в этот период брак не прекращался.

Право на выплату сохраняется за вдовами (вдовцами) в случае, если смерть одного из супругов наступила в год исполнения юбилея.

В каком размере установлена выплата?

Размер выплаты зависит от продолжительности совместной жизни и составляет:

– 50 лет – 50 тыс. рублей;

– 60 лет – 60 тыс. рублей;

– 70 лет – 70 тыс. рублей.

Куда нужно обращаться за назначением выплаты и в какой срок?

Заявление на выплату подается в учреждение социальной защиты населения по месту жительства супругов в течение всего юбилейного года независимо от месяца регистрации брака.

Какие документы необходимы для назначения выплаты?

С заявлением получателями предъявляются следующие документы:

– паспорта либо иные документы, удостоверяющие личность супругов, а также документы, подтверждающие постоянное их проживание на территории Владимирской области;

– свидетельство о заключении брака.

Также необходимо сообщить личный счет одного из супругов, открытый в банке, – для перечисления денежных средств.

В какие сроки производится выплата?

Решение о назначении или об отказе в назначении выплаты принимается не позднее 10 дней со дня приема заявления со всеми необходимыми документами.

Денежные средства перечисляются не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о её назначении.

Фото: http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=65&id=2599115&type=news&page=245&size=20