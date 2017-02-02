Супругов-юбиляров продолжат поощрять

Единовременные денежные выплаты семейным парам, отметившим золотую, бриллиантовую и благодатную свадьбы, в текущем году будут продолжены.
По данным пресс-служба областной администрации, начиная с 2013 года, эту меру поддержки получили уже свыше 8 тысяч семей региона. Продолжатся выплаты супругам и в текущем, 2017 году. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 110 млн. рублей.
Кто имеет право на выплату?
Право на единовременную денежную выплату предоставляется гражданам России, постоянно проживающим на территории Владимирской области, в связи с 50-, 60- и 70-летним юбилеем со дня государственной регистрации брака при условии, что в этот период брак не прекращался.
Право на выплату сохраняется за вдовами (вдовцами) в случае, если смерть одного из супругов наступила в год исполнения юбилея.
В каком размере установлена выплата?
Размер выплаты зависит от продолжительности совместной жизни и составляет:
– 50 лет – 50 тыс. рублей;
– 60 лет – 60 тыс. рублей;
– 70 лет – 70 тыс. рублей.
Куда нужно обращаться за назначением выплаты и в какой срок?
Заявление на выплату подается в учреждение социальной защиты населения по месту жительства супругов в течение всего юбилейного года независимо от месяца регистрации брака.
Какие документы необходимы для назначения выплаты?
С заявлением получателями предъявляются следующие документы:
– паспорта либо иные документы, удостоверяющие личность супругов, а также документы, подтверждающие постоянное их проживание на территории Владимирской области;
– свидетельство о заключении брака.
Также необходимо сообщить личный счет одного из супругов, открытый в банке, – для перечисления денежных средств.
В какие сроки производится выплата?
Решение о назначении или об отказе в назначении выплаты принимается не позднее 10 дней со дня приема заявления со всеми необходимыми документами.
Денежные средства перечисляются не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о её назначении.
Фото: http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=65&id=2599115&type=news&page=245&size=20
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Нина
Рада за тех, кто достоин и получает эти выплаты. Обидно за тех, у кого “золотая свадьба” была в 2007 г., т.е. выплаты ещё не были утверждены, они существуют с 2013г., а до 60 лет совместной жизни не дотянули 3 месяца. Один из супругов умер в сентябре 2016г., а 2017год был бы для них юбилейным. Неужели невозможно отметить таких людей, их наверное не так и много.