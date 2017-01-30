Всем школам – забор

На минувшей сессии горсовета депутаты в срочном порядке выделили деньги из местной казны на выполнение нескольких решений районных судов.

Свыше 3,1 млн рублей направят на ограждение школ № 10, 32, 37, а также гимназии №35 и лицея-интерната №1. Со слов замглавы администрации Оксаны Ерашовой, эти пять образовательных учреждений – последние, у кого до настоящего времени прилегающая территория не имела ограждения.

Поставить заборы вокруг школ требуют надзорные ведомства, в частности, прокуратура. Добровольно мэрия эти антитеррористические меры выполнить не соглашалась. И её можно понять. Когда текут трубы, надо латать крыши, нет оборудования в классах, как-то не заборов.

Так за весь прошлый год на ремонты образовательных учреждений г. Владимира было потрачено 13,4 млн рублей. Если учесть, что в облцентре работает 165 образовательных учреждений (школ, детских садов, интернатов), эта сумма кажется не такой уж заоблачной. А тут надо выделить дополнительно сразу три миллиона…

В прошлом году в бюджете управления образования хватило денег только на восстановление ограждения у школ № 7 и 13, и на покупку секций забора в школы № 20, 45 и 46. Кстати, восстановленный забор в школе № 13 выглядит печально. Фасадная часть забора со стороны парадного входа новая, со свежей краской, секции стоят ровно. Остальные стороны – кривые старенькие, но хотя бы стоят на своём месте. Еще недавно сзади этой школы на холмах располагалась отличная горка с тремя ярусами. Теперь свободный доступ к ней перекрыт, да и сама горка уменьшилась втрое.