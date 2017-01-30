За загранпаспортом – по новому адресу

УМВД России по Владимирской области информирует: с сегодняшнего дня приём по вопросам оформления и выдачи готовых заграничных паспортов сроком действия 5 лет («старого образца») по адресу: Владимир, ул. Батурина, 37А, прекращается.

Теперь сдать документы на загранпаспорт и получить готовый можно в МФЦ, расположенные во Владимире по следующим адресам:

– Октябрьский проспект, д. 47;

– Суздальский проспект, д. 26;

– мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, д. 8а.

Заявление на оформление заграничного паспорта также можно подать через Единый портал государственных и муниципальных услуг: gosuslugi.ru .

По вопросу получения готовых паспортов по заявлениям, поданным ранее по адресу ул. Батурина, 37А, необходимо обращаться по адресу ул. Большая Нижегородская, д. 80Б, 1 подъезд, 1 этаж.

К слову, туда же следует обращаться и для оформления биометрического заграничного паспорта, действующего в течение 10 лет.

Фото: http://daily-sochi.ru/zagranpasport-v-sochi/