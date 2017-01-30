Во Владимире отметят День книгодарения

Оказывается, во Владимире более 20 улиц и площадок названы именами писателей. На пяти из них пройдёт настоящий праздник для любителей чтения.

14 февраля во всём мире отмечается Международный день книгодарения. В нынешнем году в России впервые в этот день пройдёт общероссийская акция «Дарите книги с любовью». Присоединится к ней и Владимир.

В ходе акции люди будут дарить книги друг другу – своим друзьям, детям, любимым, напоминая, что книга – лучший подарок.

Итак, промоакция пройдёт на пяти площадках:

10.00-11.00 – улица Тургенева (остановка «Детская больница»);

11.30-12.30 – пересечение улиц Грибоедова и Лермонтова с улицей Мира (между остановками «Дом культуры молодёжи» и «Плавательный бассейн»);

13.00-14.00 – Пушкинский бульвар (остановка «Соборная площадь»);

14.30-15.30 – улицы Горького и Никитина (остановка Владимирский государственный университет», напротив школы № 19);

16.00-17.00 – улица Фатьянова (остановка «Улица Фатьянова»).

На каждой из площадок жителей города будут знакомить с биографией и творчеством писателей, в честь которых названы улицы, раздавать их книги, открытки и закладки с цитатами и символикой акции.

Фото: http://www.chelny-izvest.ru /content/images/ 5708d4e4897341460196580212.jpg