Грабеж средь белых унитазов

К сотрудникам Северного линейного управления МВД России на транспорте обратилась кассир привокзального туалета. Она рассказала, что в помещение ворвался неизвестный гражданин, выхватил у нее из-под носа пластиковую банку с деньгами и скрылся в неизвестном направлении. Впрочем далеко убежать с туалетной выручкой ему не удалось. По “горячим следам” он был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы.

В дежурной части добычу грабителя подсчитали. В банке находилось 190 рублей. Вором оказался 54-летний житель Владимирской области. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. А в момент совершения туалетной кражи мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье “Грабеж”. Максимальное наказание за такое преступление – четыре года лишения свободы.

Фото: http://gubdaily.ru/wp-content/uploads/2015/10/lmLpYmBiDhY.jpg