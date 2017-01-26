Директор школы подала в отставку

Директор школы № 42 в Юрьевце покинула свой пост. Ирина Терентьева написала заявление об уходе по собственному желанию. По словам представителей администрации города Владимира, экс-руководитель останется работать в системе образования. Более подробной информации пока не сообщается, равно, как и не то, кто возглавит 42-ю школу.

Напомним, в начале декабря общественность широко обсуждала поведение группы молодых людей, арендовавших бассейн клубно-спортивного блока школы №42. На любительской видеозаписи, выложенной в Интернет, молодые люди развлекаются в обществе девушек и пьют дорогие алкогольные напитки, курят в детских туалетах.

Как мы писали, в начале декабря стало известно, что начальник управления образования Татьяна Ковалькова уволилась по собственному желанию. Своё решение чиновница объяснила тем, что «готова нести личную ответственность за состояние дел в подведомственных учреждениях».

Фото с сайта http://shkola42.ouvlad.ru