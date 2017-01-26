Владимирцев спросят про жизнь и кошелёк

Доходам населения и участию наших земляков в социальных программах будет посвящено первое наблюдение Владимирстата в 2017 году. Стартует опрос уже в ближайшую субботу, 28 января, и продлится до 10 февраля.

Интервьюеры посетят 1752 домохозяйства, находящиеся во всех городах и районах области, из них треть – на селе. Как отмечает Владимирстат, размер выборки-2017 почти в 3 раза больше, чем при предыдущем наблюдении (тогда обследованию подлежало всего 648 домохозяйств).

Обширная программа наблюдения заключена в два вопросника. Первый – для домохозяйства. Второй – индивидуальный, для лиц в возрасте 16 лет и более.

Анкета содержит следующие разделы:

– демографические характеристики и семейные отношения (пол, возраст, состояние в браке, родственные отношения);

– социально-экономические характеристики (достигнутый уровень образования, участие в трудовой деятельности);

– пенсионное обеспечение и социальная поддержка (включая выплаты на детей, социальные выплаты, иную помощь домохозяйству);

– доходы от трудовой деятельности;

– доходы от собственности, сельскохозяйственная и производственная деятельность.

Как видим, львиная доля вопросов посвящена финансовой составляющей жизни. А раскрывать всех карт на эту тему народ у нас, как известно, не любит. Но интервьюеры ещё раз напомнят всем участникам статопроса, что все законодательные нормы по сохранности персональных данных будут соблюдены, а итоги на сайте Россстата будут опубликованы исключительно в обобщенном виде.

Поводить обследование будут 73 специально подготовленных интервьюера. У каждого из них будет портфель черного цвета с надписью «Росстат», в которых будут находиться вопросники, письменные принадлежности, справочные материалы. Позвонив в дверь, интервьюер в обязательном порядке представится и предъявит специальное удостоверение с подписью руководителя и печатью Росстата и паспорт.

Что показали исследования прошлых лет

В 2015 году денежные доходы одного члена обследуемого домохозяйства страны в месяц в среднем составили 27,4 тыс. рублей (за 2013 г. – 21,8 тыс., за 2011 г. – 17,6 тыс.).

Главную роль в формировании доходов населения играет оплата труда, доля которой в 2015 г. составила почти 69%, (в 2013 г. – 66,8%, в 2011 г. – 62,7%). Оплата труда городского жителя страны в 2015 г. была на уровне 21,8 тыс. рублей в месяц, сельского -10,4 тыс. рублей.

Что касается других источников дохода, у среднестатистического жителя страны в 2015 г. в структуре денежных доходов приходилось:

на долю пенсий -14,2 % (в 2013 г. – 14%, в 2011 г. – 14,4%),

пособий, компенсаций и других социальных выплат – 4,2% (в 2013 г. – 6%, в 2011 г. – 4,8%),

доходов от самостоятельной занятости – 6,6% (в 2013 г. – 7,9%, в 2011 г. – 11,3%),

доходов от другой регулярной трудовой деятельности – 1,4% (в 2013 г.- 1,5%, в 2011 г. – 2,7%).

Фото: http://pravdaurfo.ru/sites/default/files/opros1_1.jpeg