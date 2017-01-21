Ковровчане отделались помидорами

Несмотря на изменение политических отношений России и Турции, запрет импорта овощной продукции из южной страны, введённый с 1 января 2016 года, всё ещё в силе. И потому новостные ленты по-прежнему содержат информацию об уничтожении санкционных продуктов. В Пскове и Коврове на днях давили оттоманские помидоры.

Как сообщил портал «iKovrov», в магазинах города оружейников, принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью, инспекторы регионального Управления Россельхознадзора совместно с коллегами других контролирующих ведомств обнаружили свежие томаты, страной происхождения которых значилась Турция. Всего набрали больше 26 килограммов. И уничтожили.

Вполне возможно, что подобные сводки с «помидорных» фронтов – последние. О возвращении турецких томатов на российские прилавки серьёзно заговорили еще в августе прошлого года, сразу после того, как фаза резкого охлаждения российско-турецких отношений сменилась фазой столь же резкого потепления.

В октябре российское правительство сняло запрет на поставки в Россию турецких апельсинов, мандаринов и других цитрусовых, а также абрикосов, персиков и слив.До томатов дело не дошло. Но, к примеру, вчера вице-премьер Турции Мехмет Шимшек выразил надежду, что в 2017 году страна получит доступ на сельскохозяйственный рынок России.

До 2016 года турецкие помидоры составляли около 50% всего объёма этой продукции на российских прилавках. Заместить их предполагалось преимущественно поставками из других стран – Азербайджана, Узбекистана, Ирана, Марокко и Израиля, однако, судя по статистике, в полной мере этого сделать не удалось. Как сообщили «Известия», в прошлом году объём импорта помидоров в Россию сократился почти на треть.

О замещении турецких помидоров собственно российскими тоже говорить рано. Значительная часть их в нашей стране выращивается в закрытом грунте. По данным же журнала «Агро инвестор», ссылающегося на данные ассоциации «Теплицы России», за последние 5 лет в России были построены в общей сложности 600 га теплиц, и к началу 2017 года общая площадь теплиц в стране достигла достигли 2,3 тыс. га. Но параллельно с вводом новых комплексов выводятся из эксплуатации старые – это около 350 га. Так что рост площадей не столь уж велик.

При этом упор все же делается на выращивание огурцов, потому что это – рентабельнее: вегетативный цикл томатов по сравнению с огурцами в 1,5-2 раза длиннее, среднегодовой сбор – в 1,5-2 раза ниже, а энергии на подсвечивание уходит куда больше.

Фото: https://img.gazeta.ru/files3/475/8344475/tomato-pic905-895×505-35394.jpg