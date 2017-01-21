Владимирская область приняла эстафету по макулатуре

Организаторы эко-марафона «Сдай макулатуру – спаси дерево» включили в состав участников 5 регионов страны. Наша область – предпоследняя в списке. С 16 января по 3 февраля вместительные грузовики заедут в 19 муниципальных образований области.

Каждая школа может принять активное участие в марафоне. Надо лишь оставить заявку на сайте организаторов и принести макулатуру в назначенное место. Владимирским школьникам уже стоит начать разбирать полки и сараи в поисках ненужных тетрадок, журналов, газет. Организаторы эко-марафона пробудут в областном центре с 26 по 30 января.

Владимирская область уже не первый раз участвует в эко-марафоне. В прошлом году наши жители собрали 35 780 килограмм макулатуры. Кстати, в этом году за каждые 500 килограмм макулатуры участники получают подарок – пачку офисной бумаги стандарта FSC (ответственное лесопользование). За более серьезный вклад в экологию в муниципалитетах высадят аллею из 15 деревьев.