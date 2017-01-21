Владимирские зубры попали в «Фотоловушку»

Они заняли первое место в номинации “Копытные” национального конкурса «Фотоловушка-2016».

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Второй  национальный конкурс «Фотоловушка-2016» был приурочен к 100-летней годовщине основания заповедного дела в России. На конкурс  было зарегистрировано 103 участника – представители национальных парков и заповедников, охотхозяйств и природоведческих организаций России. На сайт конкурса было закружено 1800 фото и видеоизображений.

Регион-33 на конкурсе представил видеоролик “Все побежали, и я побежал”, снятый на территории Клязьминско-Лухского заказника. С результатом в 410 голосов ироничный ролик о зубрах и кабанах, которых кто-то испугал, занял  первое место в номинации  “Копытные”.

«Фотоловушка» — это проект, призванный показать возможности современных технологий, в  том числе оборудования, способного следить за животными.

Фото:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/

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