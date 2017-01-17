В реестре недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение государственного казенного учреждения здравоохранения Владимирской области “Гусь-Хрустальный дом ребенка специализированный” (далее – заказчик) о включении информации об индивидуальном предпринимателе «М» в реестр недобросовестных поставщиков по осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона на право заключения контракта на закупку куриной продукции для нужд ГКУЗ ВО “Гусь-Хрустальный дом ребенка специализированный”.

По данным заказчика, Индивидуальный предприниматель существенно нарушал условия контракта, в связи с чем, заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Изучив представленные документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение о включении сведений в отношении Индивидуального предпринимателя «М» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).