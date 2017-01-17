Ребёнок погиб из-за неукомплектованности “скорой” и заезда на АЗС

Следственными органами СК РФ по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении врача-педиатра МУЗ «Муромская станция скорой медицинской помощи». Ее обвиняют по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения должностным лицом своих профессиональных обязанностей».

На основе собранных доказательств следствием установлено, что 7 декабря 2015 года в 7 часов 55 минут диспетчеру ГБУЗ ВО «Муромская станция скорой медицинской помощи» поступило сообщение от медицинского сотрудника Молотицкой амбулатории о сложном случае с маленьким ребенком, девочка задыхалась.

Экстренный вызов был передан врачу-педиатру. Однако действуя в нарушении установленных правил, она перед выездом к пациенту не проверила проверить укомплектованность бригады медицинской аппаратурой, лекарственными препаратами и инструментарием.

Узнав об отсутствии бензина в машине «скорой», она не потребовала замены автомобиля, а распорядилась проехать на заправку, в результате время прибытия к маленькому пациенту было превышено на 39 минут.

В 8 часов 54 минуты педиатр прибыла в село Молотицы без кислородной станции и неполным набором нужных инструментов. У девочки был диагностирован стенозирующий ларингит, однако, по версии следствия, врач неправильно выбрала тактику организационных мероприятий и недооценила тяжесть состояния здоровья ребенка.

«В нарушение Стандарта скорой медицинской помощи детям при обнаруженном заболевании и федеральных клинических рекомендаций, разработанных профессиональной ассоциацией детских врачей Союза педиатров России, доктор не провела обязательные клинические исследования, не использовала кислородотерапию и не приняла решение о проведении операции (интубации трахеи), показанной в подобных экстренных случаях», – поясняют в Следственном управлении.

Педиатр приняла решение о транспортировке малолетней в «Детскую больницу округа Муром». По дороге в 9 часов 32 минуты малышка умерла в машине «скорой помощи» от дыхательной недостаточности, осложненной инфекционным поражением верхних дыхательных путей.

Как пояснила врач, она рассчитывала доставить девочку в больницу для оказания помощи в условиях реанимации, не отрицала, что при многолетнем профильном профессиональном стаже работы, не владеет практическими навыками по проведению интубации трахеи и коникотомии.

Погибшая девочка воспитывалась в полной благополучной многодетной семье.

По результатам ведомственной проверки, проведенной департаментом здравоохранения администрации области на первоначальной стадии следствия трое сотрудников ГБУЗ ВО «Муромская станция скорой медицинской помощи» привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры к доукомплектованию служебного автотранспорта современным медицинским оборудованием.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.

Фото: http://newstracker.ru/news/obshestvo/na-stavropole-iznosheny-70-mashin-skoroi-pomoshchi-21792/?news=2