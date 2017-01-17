12 января 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела дело по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, возбужденного в отношении ООО «Ломбард Лазурит».

Владимирское УФАС России в процессе осуществления государственной функции по контролю за соблюдением норм Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», установило факт размещения в газете «Знамя», выпуск № 95 (7661) от 09.12.2016г. рекламного объявления: «ООО «Ломбард Лазурит» и ювелирный магазин предоставляет займы под залог 0,45% в день. Пени отсутствуют …, обмен старого золота на новое – 500-800 руб. за 1 гр…», содержащего признаки нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе.

В соответствии с частью 3 статьи 28 ФЗ «О рекламе», если реклама услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, пользованием им и погашением кредита или займа, содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, такая реклама должна содержать все остальные условия, определяющие полную стоимость кредита (займа), определяемую в соответствии с Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)», для заемщика и влияющие на нее. В соответствии с частью 7 статьи 5 ФЗ «О рекламе» не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается, смысл информации, и вводятся в заблуждение потребители рекламы.

В рассматриваемой рекламе отсутствовала часть существенной информации об условиях приобретения займа, а именно информация о сроке предоставления займа и сумме займа. Так же, в соответствии с ч. 2. ст. 6 ФЗ «О потребительском кредите (займе)» полная стоимость потребительского кредита (займа) должна определяться в процентах годовых, что не было указано в данном рекламном объявлении.

Рассмотрев материалы дела, Комиссия Владимирского УФАС России признала рекламу, размещенную в газете «Знамя», выпуск № 95 (7661) от 09.12.2016г. рекламного объявления: «ООО «Ломбард Лазурит» и ювелирный магазин предоставляет займы под залог 0,45% в день. Пени отсутствуют …, обмен старого золота на новое – 500-800 руб. за 1 гр…» ненадлежащей, поскольку в ней нарушены требования ч. 7 ст 5. и п.2 ч.2, ч.3 ст .28 Федерального закона от 13.03.2006 №38–ФЗ «О рекламе».