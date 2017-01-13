Ковров купил «рогатых» за полцены

«Рогатых» закупили при содействии федеральной программы поддержки городского общественного транспорта. ЗАО «Тролза» – известный производитель троллейбусов в городе Энгельсе Саратовской области. Благодаря софинансированию, новая техника обошлась ковровскому троллейбусному управлению менее чем в полцены – за обе машины оно отдало 9,2 млн рублей (при цене в 19,2 млн рублей).

Троллейбусы с вместимостью салона до 100 человек оснащены по последнему слову техники. Имеется выдвигающаяся платформа для удобного въезда инвалидных и детских колясок, водитель может контролировать ситуацию на дороге и в салоне при помощи четырех видеокамер. Есть электронные маршрутоуказатели, а также специальные датчики, благодаря которым при открытой двери троллейбус не сможет начать движение. Тем самым исключается возможность несчастного случая, подобного недавно происшедшему во Владимире, где в открытую дверь тронувшегося троллейбуса выпала пассажирка, получившая смертельную травму.

Новые машины уже прошли обкатку и начали работать на маршрутах №№ 2 и 4 – самых протяженных и востребованных в Коврове. Срок гарантии на ныне введенные в эксплуатацию машины составляет 7 лет. Правда, для того, чтобы низкопольные троллейбусы ходили долго, потребуется и проезжую часть по маршрутам их движения содержать в идеальном порядке.

Ковровское троллейбусное предприятие сегодня обслуживает с десяток маршрутов по всему городу, а его парк составляет около 60 троллейбусов, хотя на линию обычно выходит не более полусотни. Ранее руководство данного предприятия заявляло о необходимости приобретать не менее двух новых троллейбусов ежегодно для обновления подвижного состава. Теперь, похоже, эти планы воплощаются в жизнь.

Фото: http://mtdata.ru/u25/photo5705/20539035721-0/original.jpg