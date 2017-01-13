Водителей проверят на трезвость

Как отмечают в управлении ГИБДД по Владимирской области, в настоящее время основными причинами аварий по-прежнему остаются личная недисциплинированность водителей транспортных средств, несоблюдение ими скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил перевозки детей, непредставление преимущества пешеходам, переход проезжей части в неустановленном месте, а также управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

По итогам 2016 года в области зарегистрировано 297 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей. При этом отмечается, что количество происшествий сократилось более чем на 19%. Вместе с тем за первую декаду января уже зафиксировано четыре таких автоаварии.

В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции Владимирской области продолжают практику массовых проверок водителей.

Фото: http://chepetsk-news.ru/archives/72102