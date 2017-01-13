Деды Морозы перекроют движение во Владимире

Завтра жители и гости областного центра смогут вернуться в атмосферу новогодних праздников.

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С 11.30 до 14.00 в связи с проведением массовых мероприятий – забега Дедов Морозов и встречи Старого Нового года по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе ограничат движение транспортных средств.

Как сообщает владимирская мэрия, автотранспорт направят в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, улицам Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Усти-на-Лабе и Луначарского.

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Комментарии:

  1. Иван

    Почему должным образом не оповещают людей заранее об этих ЗАБЕГАХ!!! В результате 4-хлетний ребенок сидел в учреждении дополнительного дошкольного образования почти час и ждал родителей!!!

  2. Николай Лившиц

    Николай Лившиц

    Иван, мы должным образом известили о забеге за сутки до его начала. Так что вопрос, видимо, к кому-то другому.

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