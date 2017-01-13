Деды Морозы перекроют движение во Владимире

С 11.30 до 14.00 в связи с проведением массовых мероприятий – забега Дедов Морозов и встречи Старого Нового года по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе ограничат движение транспортных средств.

Как сообщает владимирская мэрия, автотранспорт направят в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, улицам Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Усти-на-Лабе и Луначарского.