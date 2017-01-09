В праздники «скорая» выезжала к владимирцам 2784 раза

В период новогодних каникул в областном центре было зафиксировано 2784 вызова бригад скорой медицинской помощи, из них 715 к детям.

Как сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения, чаще всего «скорую» вызывали по поводу ОРВИ (718), ухудшения течения гипертонии, в том числе гипертонического криза (411), острого нарушения мозгового кровообращения (79), пищевых токсикоинфекций (55), токсических действий спиртов (47), кишечных инфекций (66) и других патологий.

Два вызова поступило к пострадавшим в результате пожаров, пять – к месту ДТП (без смертельных случаев). В городе было зафиксировано три случая отравления наркотиками, и также без летальных последствий.

Не обошлось без травматизма в результате взрывов петард. Так, в новогоднюю ночь 26-летний житель Владимира получил ожог пальцев от возгорания петарды в руке. Медицинская помощь была оказана пострадавшему на месте, от госпитализации он отказался.

Пострадали владимирцы и от аномальных морозов: 8 вызовов скорой помощи по поводу обморожений и три вызова при переохлаждении.

Как сообщил заместитель главного врача городской станции скорой медицинской помощи Владимир Леоненок, не всегда «скорая» работала результативно. В 47 случаях вызывавших «скорую» не оказывалось на месте, в 50 случаях медикам не открыли дверь, в 50 случаях пациенты отказались от медицинского осмотра. И это при том, что период новогодних каникул – традиционно горячая пора для служб скорой помощи.

Фото: http://www.bizneskirov.ru/article_view?a_id=28497