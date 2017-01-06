Банные услуги во Владимире подорожали на червонец

Владимирская мэрия утвердила новые тарифы на услуги МУП «Оздоровительный центр». В состав этого муниципального предприятия входят три общественных бани: на Северной, 20, на проспекте Строителей, 5 и на Красносельском проезде, 6-а. Там с 1 января билеты в общие отделения и душевые поднялись на червонец, составив соответственно 170 и 160 рублей.

Социальные услуги парной и помывочной оказывает также комплекс «Красносельские бани», находящийся на Красносельском проезде, 6. Помимо дней со скидками, компенсацию за которые банному учреждению выплачивает городской бюджет, там есть еще свои «социальные» часы. Так, с понедельника по четверг до двух часов дня баня стоит 300 рублей в час (при этом оплачивать необходимо минимум три часа), а с двух до восьми вечера – 450 рублей за час. Для пенсионеров и детей – дополнительные скидки. Для сравнения, час пребывания в частных банях стоит в среднем от 1200 до 1500 рублей.

Более подробную информацию о тарифах и времени работы социальных бань Владимира можно получить по телефонам:

тел: 53-27-62 – ул.Строителей, д.5

тел: 52-05-50 – ул.Северная, д.20

тел: 21-96-48 – Красносельский проезд, д.6-а

тел: 44-64-64 – Красносельский проезд, д.6

Фото: http://www.mk.ru/upload/iblock_mk/ 475/75/c9/70/DETAIL_PICTURE_548361.jpg