Газ придет в Тургенево и «Белый городок»

Во Владимирской области утверждена программа газификации на 2017 год, финансируемая за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Владимир». В программу вошло 24 объекта: газопроводы высокого, среднего и низкого давления. Общая сумма затрат – 144 млн рублей.

Документ, в частности, предусматривает строительство межпоселкового газопровода высокого давления для газоснабжения деревень Тургенево, Селино, Савково и Адино Меленковского района. К концу года будут газифицированы деревни Кузнецово и Астафьево Собинского района. На «голубое топливо» переведут котельную образовательно-оздоровительного лагеря «Белый городок» села Борисоглеб Муромского района.

Уже в первом квартале нынешнего года 565 жителей посёлка Второво Камешковского района смогут подвести газ к своим домам. В городе Костерево Петушинского района в третьем квартале построят газопровод высокого давления длиной 1,5 км для перевода жилого фонда на природный газ. А еще к концу лета подведут газ и к домам 116 семей из деревни Вичкино Меленковского района.

С полным списком объектов, вошедших в программу газификации области на 2017 год, можно ознакомиться здесь.

Фото: http://geo-buro.ru/upload/medialibrary/ 079/079f129cb9c961bea183aedfb4be7aaa.jpeg