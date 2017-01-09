Рабочая неделя началась с дорожных аварий

Первое ДТП случилось ночью в районе площади Победы. На проспекте Ленина столкнулись два автомобиля – «Chevrolet Lacetti» и «Volkswagen Polo».

Как сообщают свидетели ДТП в сети «Вконтакте», на одной из машин была табличка такси. Серьёзно пострадали пассажиры «Chevrolet Lacetti» – девушка и молодой человек. Чтобы эвакуировать женщину из авто, потребовалась помощь спасателей. Также в этой аварии пострадали и двое пассажиров «Volkswagen Polo», оба были госпитализированы.

А позже, около 9.30 утра, на перекрестке улицы Добросельской с Суздальским проспектом столкнулись сразу четыре автомобиля. Из-за аварии на дороге возникли серьёзные затруднения для движения транспорта.

Как полагают свидетели аварии, происшествие случилось из-за действий водители двух машин, поворачивавших с Добросельской на Суздальский проспект: оба пытались «проскочить» на желтый сигнал светофора. Подробности ДТП уточняются.

Фото из группы «Подслушано Автомобилистов»