Лихачи на «двенашках» пополнили сводки дорожных происшествий

Вчера в Коврове в три часа дня на улице Шмидта столкнулись две машины: «ВАЗ-2112» и «Хендай-Солярис». Пьяный 32-летний водитель «двенашки» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и врезался в иномарку.

Горе-водитель сел за руль без прав, он был лишен «корочек» еще в 2015 году. Не зря говорят, пьяному море по колено, парень в ДТП не пострадал. Зато в иномарке травмированы двое: 30-летняя девушка-водитель и 55-летний мужчина-пассажир.

Чуть позже в воскресенье, около 8 вечера во Владимире серьезное ДТП произошло на федеральной трассе на повороте на аэродром Семязино. 25-летний водитель «двенашки» ехал со стороны Юрьевца и решил рискнуть – повернуть налево прямо перед двигающимся по встречной полосе «Форду».

Проскочить не успел. После столкновения с иномаркой «двенашку» отбросило на другую полосу, где она врезалась еще в две машины: «шестерку» и «Шевроле».

Пострадали трое: виновник аварии, а также водитель и пассажир «Форда».