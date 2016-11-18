В Коврове тарифы на воду вырастут на 35%?

Если первоначально ковровская мэрия заявляла о намерении сдать в концессию ЗиДу лишь водоотведение во всем городе оружейников, то теперь решено заключить концессионное соглашение и на водоотведение. Для принятия такого решения пришлось собирать внеочередное заседание местного горсовета, на котором депутаты единогласно проголосовали за двойную концессию.

В горадминистрации мотивировали необходимость концессии тем, что водопроводное и водоконализационное хозяйство Коврова давно требует инвестиций, а МУП «Водоканал» длительное время оперировал слишком низкими тарифами и все изрядно запустил. Но почему напрямую подчиняющееся главе города муниципальное предприятие десятилетиями действовало таким образом, в мэрии предпочитают не распространяться.

Получается, что при попустительстве руководства города «Водоканал» довели до предбанкротного состояния и теперь его передача в частные руки – единственная панацея. При этом никто из чиновников муниципалитета и директоров «Водоканала» никакой ответственности, разумеется, не понес.

Сейчас первый зам. главы Коврова Юрий Морозов делает упор на то, что «принятые меры повлекут для ковровчан минимальное увеличение платы за водоснабжение». На самом деле планируется рост тарифа на водоснабжение с 1 января 2017 года на 25 %, а с 1 июля будущего года этот тариф относительно уровня 2016-го вырастет уже на целых 35%. Соответственно, в Коврове подорожает отопление и горячее водоснабжение, потому что в их основе все та же вода. Причем там рост в рублях окажется куда выше.

Кроме того, в еще большей степени подорожает водоотведение. По предварительным данным, рост тарифа составит более 154 %. Все это вместе существенно увеличит коммунальное бремя ковровчан на фоне кризиса и инфляции.

Невозможно предположить, что руководство частного предприятия (а ЗиД при всех его размерах и значимости является именно частной коммерческой структурой) берет на себя обязательство снабжать второй по численности населения город Владимирской области и отвечать за его канализацию исключительно из благотворительных соображений. Да еще и обязуется накопившиеся долги МУПа заплатить. Очевидно, что все хорошо просчитано, и для предприятия это будет выгодный бизнес, причем такой, когда потенциальные клиенты заведомо никуда не денутся и станут платить столько, сколько скажут. Потому что без воды, как известно, и ни туды, и ни сюды.

Кстати, так сложилось исторически, что построенные ЗиДом в советское время на общенародные средства очистные сооружения являлись общегородскими. В «лихие 90-е» немало социальных и жизненно важных объектов в городе были переданы различными структурами в муниципалитет. Но ЗиД удержал очистные сооружения за собой вполне в духе пословицы «деньги не пахнут». Именно из-за «ножниц» между низкими тарифами «Водоканала» и той платой, которую с МУПа требовали за пользование очистными сооружениями, во многом и возникла многомиллионная задолженность предприятия.

Как бы то ни было, до конца декабря концессионные соглашения с ЗиДом будут подписаны. И сколько станут платить ковровчане за воду и канализацию градообразующему vонополисту через два или три года, не берется предсказать никто.