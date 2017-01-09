В регионе-33 дорожает проезд на электричках

Изменения коснулись всех трех пассажирских компаний, обслуживающих электропоезда в регионе-33. Для Северной пригородной компании, в чьем ведении находятся александровское и ивановское направление экономически обоснованный тариф установлен в размере 12,16 рублей за один пассажирокилометр. В прошлом году этот показатель был равен 7,28 рублям.

У центральной пригородной пассажирской компании, которая работает на московском направлении, тариф вырастет с 26,1 рубля за десятикилометровую зону до 27 рублей. Новые расценки здесь начнут действовать с 10 января. И наконец, для Волго-Вятской пригородной пассажирской компании, осуществляющей перевозку жителей региона на участках Владимир-Гороховец, Муром-Вековка и Муром-Ковров тариф для расчета стоимости проезда увеличится на 38 копеек за один пассажирокилометр.

Напомним, что объемы пассажирских перевозок на пригородных поездах и тарифы устанавливаются администрацией Владимирской области. Последний раз электрички в в регионе дорожали летом прошлого года.

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