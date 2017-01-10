Игрок сборной ВлГУ сыграет в Матче звезд АСБ

Как сообщает пресс-служба Владимирского госуниверситета, Матч звезд АСБ 2017 пройдет в формате «Запад – Восток» и станет восьмым по счету (сейчас преимущество в противостоянии на стороне «Востока», 4:3). По традиции помимо самой игры зрители увидят шоу-программу с конкурсами слэм-данков и трехочковых бросков, выступлениями групп поддержки и талисманов команд.

Игроков на Матч звезд отбирали, в частности, по результатам команды в текущем сезоне, силе соперников, индивидуальной статистике баскетболистов и общему вкладу в результаты команды.

За «Восток» сыграют игроки, представляющие команды Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока. В команду Запада попали представители Центра, Северо-Запада, Юга и Северного Кавказа. Каждая команда будет состоять из 18 игроков: 12 парней и 6 девушек.

От Сборной ВлГУ по баскетболу, участвующей в Высшем дивизионе «Центр» чемпионата АСБ, в состав сборной «Востока» был отобран магистрант Института архитектуры, строительства и энергетики вуза Андрей Исаенко.

В настоящее время Андрей занимает первое место во всём чемпионате АСБ по количеству подборов в среднем за игру – 19,4, и третье по среднему коэффициенту полезности – 40,1. Кроме того, он является лидером в Высшем дивизионе «Центр» по количеству набранных очков, числу различных подборов и среднему коэффициенту полезности.

Участников Матча звезд АСБ в Орле ждет насыщенная программа. С 25 по 28 января для них будут организованы тренировочные сессии с участием лучших тренеров чемпионата АСБ. Сами студенты-баскетболисты проведут мастер-классы для воспитанников детских домов. Кроме того, в рамках Матча звезд пройдет семинар для менеджеров студенческих баскетбольных клубов.

Фото: http://www.vlsu.ru/