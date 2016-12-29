Ковровчанин знает, как выглядит настоящий Дед Мороз

За дверью обычной ковровской квартиры скрывается царство главных новогодних волшебников. Чтобы найти место для каждого Деда Мороза, а также его помощников

– Снегурочек и снеговиков – из коллекции Сергея Манушина, надо занять все пространство одной из комнат – счет идет на сотни! Трудно поверить, что увлекся он сбором главных персонажей Нового года всего три года назад.

Выглядит царем

«Почему Деды Морозы? – переспрашивает он меня, оглядывая окруживший нас полк седовласых и краснощеких дедов в красных и синих кафтанах. – Потому что с ними связано одно из самых сильных воспоминаний детства – Новый год, 31 декабря. Моя бабушка была хлебосольной, всегда было много гостей. И вот в один из таких праздников – дело было в 70-е – мы с дядей (а он меня всего на 3 года старше) сидели на диване и смотрели фильм «Цирк». Мне было 4 года, дяде – 7. В руках у него был опилочный Дед Мороз, поразивший меня красотой: такой чисто русский дедушка – широкий нос, красные щеки, в руках мешок. И дядя мне его подарил. У меня такого никогда не было – был, как у всех, маленький калининский. Новый на его фоне смотрелся царем».

И вот три года назад Сергей, который уже был собирателем различных атрибутов советской поры (монеты, солдатики, одежда, часы и т.п.), увидел в Интернете красивого Деда Мороза. Не устоял – купил. Так началась новая коллекционная тема – фигурки новогодней тематики времен СССР.

Самый маленький из его Дедов Морозов – 20-сантиметровой высоты. Самый высокий – 80 см. Марлево-бумажные, ватно-бумажные, из папье-маше, а также опилочные, гипсовые, пенопластовые, пластиковые, резиновые – у Сергея живут самые разные Деды Морозы, но о каждом он может рассказать очень многое.

Самый старый дедушка в его коллекции – 1947 года выпуска. Он гипсовый, от Кунгурской артели инвалидов. Сергей нашел его на «Авито», позвонил владельцу и попросил не продавать, пока не наберет нужной суммы, а она была существенной – 25 тысяч рублей. Тот согласился, однако когда деньги были на руках у коллекционера, продавец не выходил на связь.

– И тут смотрю, а на все том же сайте появился еще один отличный Дед Мороз – опилочный. Позвонил и оказалось, что это одна семья. Так я купил сразу двух Дедов Морозов: 1947 года и второго – 50-х годов, – рассказывает Сергей.

Как новые!

Он с удивительной легкостью определяет годы выпуска своих экспонатов, несмотря на то, что на самих игрушках они не указаны. И оказывается, что в истории выпуска тех же Дедов Морозов весьма красноречиво прослеживаются политические «нюансы». Сергей убежден, что в его коллекции есть один из первых советских Дедов Морозов, производство которых было налажено в послевоенной стране в конце 40-х годов.

– Есть коллекционеры, утверждающие, что Деды Морозы выпускались и в царское время, и в 30-е годы. Но вспомните, в 30-е в нашей стране запрещали праздновать Новый год. О выпуске новогодних игрушек и речи не было. Если что-то и делалось, то втайне и вручную, -уверен наш собеседник.

Рассказывая о своих сказочных приобретениях, Сергей с удовольствием и гордостью говорит об аутентичном состоянии некоторых. Они не подкрашивались и не ремонтировались. Но на одном, гипсовом, есть небольшие сколы. Однако эта игрушка раритетная: была в декорациях сериалов «Московская сага», «Фурцева» и других. И пострадала-то от рук киношников.

С нескрываемым удовольствием Сергей перечисляет массу информации о каждой игрушке. Назубок называет географию производителей Дедов Морозов. Она была обширнейшей: Москва, Подмосковье, Ленинград, Тамбов, Киров, Кишинев, Ярославль, Куйбышев, Киев, Донецк, Луцк, Липецк, Горький, Тирасполь. «Говорят, даже в Грузии выпускали Дедов Морозов, – улыбается он. – Представляю, как они выглядят». Кстати, есть у Сергея и украинский Дед Мороз. В руках у него книжка с названием «Казки», а рукавички разукрашены с использованием стилистики национальных костюмов. Он уверен, что это – настоящий раритет, подобных в России, возможно, и нет уже.

Сегодня у Сергея Манушина в коллекции есть и тот самый, запавший в детское сердце опилочный Дед Мороз, и большой ряд седовласых волшебников 50-х, 60-х, 70 -х годов, которые, несмотря на солидный срок службы под елками, сохранили свои шубки – велюровые или ворсованные (бархатистые) в целости и сохранности. Весь год они хранятся в пакетах или коробках, а в эти дни несут вахту под его новогодней елью. Он меняет их каждый день к большой радости домочадцев и гостей.

Есть у него и любимая Снегурочка (супруга и дочери – вне конкуренции!). Она выпущена в Ярославле в 50-е годы. В руке у нее «снежный» комочек (большая редкость, как правило, они утеряны), шубка переливается, словно внучка виновника новогодней канители только с конвейера сошла. Для коллекционера это настоящий праздник. Но Сергей признается, что собирает Дедов Морозов, не рассматривая финансовую сторону. Они для него – память о замечательном возрасте: о детстве, когда каждый знал, что чудо обязательно случится и новогоднее утро, да и не только оно, будет богатым на подарки. И когда видишь, как стоят они таким роскошным сказочным строем, то кажется, что так оно и будет – в 2017 году и не только в нем!

КСТАТИ

После революции Новый год был объявлен буржуазным пережитком, а в 1929 году вообще запрещен. И лишь в 1935-м, после публикации в «Правде» статьи видного партийного деятеля Павла Постышева стали вновь отмечать этот праздник. А в стране появилась индустрия по производству новогодней атрибутики: елок, игрушек, фигурок Дедов Морозов и Снегурочек.