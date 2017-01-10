Каждый пятый потребитель рискует остаться без газа

В ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» поясняют, что проведение технического обслуживания газового оборудования является не только одной из предусмотренных законодательством основных мер по обеспечению его безопасной эксплуатации, но и обязательным условием осуществления поставки газа абонентам.

При этом на сегодняшний день договоров на техническое обслуживание газового оборудования не имеют почти 20% потребителей газа, проживающих на территории Владимирской области.

В декабре прошлого года ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» как поставщик газа во Владимирской области разослал своим абонентам, своевременно не заключившим договор на техническое обслуживание газового оборудования, уведомления о возможном приостановлении подачи газа в связи с отсутствием такого договора. По тексту уведомлений абонентам предложено в течение 20 дней предъявить поставщику газа копию действующего договора на техобслуживание – такой срок предусмотрен действующими «Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд».

При этом газовая компания разъясняет, что указанная в уведомлении дата не является точной датой проведения работ по отключению, а лишь определяет начало периода времени, в течение которого к абоненту могут быть применены меры по принудительному приостановлению подачи газа.

Тем не менее, получив уведомления, жители региона поспешили заключать договоры. В абонентских службах даже образовались очереди.

«Многие пришли в абонентскую службу сразу после выходных, — отметил начальник управления по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» Александр Казаков. — С первым наплывом посетителей мы справились, увеличив количество окон приема граждан. Процедура оформления договора также максимально упрощена. Тем не менее, обращаем ваше внимание на то, что заключить договор на техническое обслуживание необходимо в максимально короткий срок. Ведь от этого зависит ваша безопасность», – подчеркнул Александр Казаков.

В компании «Газпром газораспределение Владимир» также разъясняют, что договор может заключить как собственник, так и пользователь жилого помещения, в котором установлено газовое оборудование.

Для заключения договора необходимо предоставить: паспорт гражданина, правоустанавливающие документы на жилое помещение (свидетельство о собственности или договор социального найма и т. п.), а также (при наличии) документ на газоиспользующее оборудование (технический паспорт), паспорт на газовый счетчик при наличии.

Фото: https://www.novgorod.ru/read/articles/gas_dogovor/