Сегодня пройдет финал игр «Золотая шайба»

Сегодня в Судогде пройдут финальные игры 16-го Всероссийского турнира юных хоккеистов памяти трёхкратного Олимпийского чемпиона, десятикратного чемпиона мира Александра Рагулина.

В соревнованиях приняли участие 8 команд из разных регионов стран – Владимирской, Ивановской, Свердловской, Кемеровской, Тверской и Московской областей, а также из Удмуртской Республики.

Всероссийский турнир юных хоккеистов «Золотая шайба» – ежегодный, начиная с 2002 года, он проводится в период зимних каникул в Судогодском районе.

За пятнадцатилетнюю историю соревнований в качестве почетных гостей их посетили олимпийские чемпионы, известные спортсмены и политики, среди них – Эдуард Иванов, Александр Пашков, Вячеслав Четин, Вячеслав Быков, Владислав Третьяк, Игорь Ромишевский, Сергей Иванов.