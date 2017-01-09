Сегодня пройдет финал игр «Золотая шайба»

В Судогде завершается XVI Всероссийский турнир юных хоккеистов, собравший представителей восьми регионов страны.

4 0
4 0
1yunye-xokkeisty

Сегодня в Судогде пройдут финальные игры 16-го Всероссийского турнира юных хоккеистов памяти трёхкратного Олимпийского чемпиона, десятикратного чемпиона мира Александра  Рагулина.

В соревнованиях приняли участие 8 команд из разных регионов стран –  Владимирской, Ивановской, Свердловской, Кемеровской, Тверской и Московской областей, а также из Удмуртской Республики.

Всероссийский турнир юных хоккеистов «Золотая шайба» – ежегодный, начиная с 2002 года, он проводится в период зимних каникул в Судогодском районе.

За пятнадцатилетнюю историю соревнований в качестве почетных гостей их посетили олимпийские чемпионы, известные спортсмены и политики, среди них – Эдуард Иванов, Александр Пашков, Вячеслав Четин, Вячеслав Быков, Владислав Третьяк, Игорь Ромишевский, Сергей Иванов.

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы