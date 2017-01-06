«Белый дом» будет арендовать престижные авто

На электронной площадке госзакупок выставлен контракт на аренду автопарка для представительской деятельности руководства администрации Владимирской области. На весь 2017 год требуется 6 видов транспортных средств: три легковушки разного класса и три автобуса разной вместимости. Причем, все – черного цвета и не старше 2012 года.

К примеру, автомобиль представительского класса нужен всего на 45 часов в год. За аренду престижного авто из областной казны готовы потратить 2100 рублей за час. Для сравнения, аренда автомобиля бизнес-класса значительно дешевле – 1200 рублей за час. На 100 часов руководству области и их гостям потребуются автобусы двух классов вместимости: на 6-11 и 12-20 пассажирских мест.

Последний раз администрация области закупала технику для своего автопарка в 2014 году. Тогда власти потратили 15 млн рублей на 15 автомобилей «Toyota». Всего же в автопарке «Белого дома» числится порядка сотни машин (в том числе «Lexus» с пятилетним стажем и еще более старый «Mersedes Benz» – тому восемь лет).

Кстати, администрация города Владимира тоже экономит на покупке машин: самые новые легковушки «оранжевого дома» – 2013 года выпуска; тогда мэрия закупила 11 иномарок, почти все – «Hundai».

Зато муниципалитет изрядно потратился на спецтехнику, пополняя автопарк Центра управления городскими дорогами (в этом муниципальном предприятии числится 120 единиц техники 2010-2016 годов выпуска, причем из легковушек – только две «Нивы»).

Фото: http://vdmsti.ru/img/newsline/2013/04/05/10814231_news_bigpic.jpg