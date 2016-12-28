В Александрове спасены дети, в Гусь-Хрустальном – пенсионерка

Загорелась квартира на первом этаже. Прибывшие на место огнеборцы немедленно приступили к эвакуации людей и тушению пожара. В результате оперативных действий было спасено двое детей. Ещё трех человек – эвакуировали.

В течение 10-ти минут пожарные ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Причина возгорания сейчас устанавливается.

А днем ранее, 26 декабря, пожарные Гусь-Хрустального помогли пожилой женщине, оказавшейся запертой на балконе собственной квартиры.

Пенсионерка вышла на балкон в одном халате, дверь за ней закрылась на шпингалет. Справиться с нею самостоятельно она не смогла и стала звать на помощь.

Приехав на место происшествия, пожарные-спасатели установили автолестницу к балкону четвёртого этажа. Взобравшись на балкон, пожарный ПСЧ №19 Вадим Васильев при помощи топора открыл балконную дверь и помог замерзающей пенсионерке вернуться в квартиру. От медицинской помощи женщина отказалась, заявив, что чувствует себя удовлетворительно.

Фото сайта 33.mchs.gov.ru