В Александрове спасены дети, в Гусь-Хрустальном – пенсионерка

Пожар в многоквартирном жилом доме №11 на улице Валентины Терешковой в Александрове произошел накануне.

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Загорелась квартира на первом этаже. Прибывшие на место огнеборцы немедленно приступили к эвакуации людей и тушению пожара. В результате оперативных действий было спасено двое  детей. Ещё трех  человек – эвакуировали.

В течение 10-ти минут пожарные ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Причина возгорания сейчас устанавливается.

А днем ранее, 26 декабря, пожарные Гусь-Хрустального помогли пожилой женщине, оказавшейся запертой на балконе собственной квартиры.

Пенсионерка вышла на балкон в одном халате, дверь за ней закрылась на шпингалет. Справиться с нею самостоятельно она не смогла и стала звать на помощь.

Приехав на место происшествия, пожарные-спасатели установили автолестницу к балкону четвёртого этажа. Взобравшись на балкон, пожарный ПСЧ №19 Вадим Васильев при помощи топора открыл балконную дверь и помог замерзающей пенсионерке вернуться в квартиру. От медицинской помощи женщина отказалась, заявив, что чувствует себя удовлетворительно.

Фото сайта 33.mchs.gov.ru

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