Полицейские задержали александровского стрелка

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что 30-летний ранее судимый местный житель подозревается в обстреле автомобиля такси в районе Стрелецкой набережной. В результате огнестрельное ранение получил 27-летний пассажир автомобиля. Накануне стрелок был объявлен в розыск.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, полицейские задержали мужчину вчера вечером в дачном доме в одной из деревень Александровского района. При задержании мужчина не оказывал сопротивления сотрудникам полиции и добровольно выдал охотничье ружье, из которого, по предварительным данным, производил выстрелы.

Фото: http://news.ngs.ru/articles/2350083/