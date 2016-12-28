Полицейские задержали александровского стрелка

30-летний местный житель, обстрелявший автомобиль такси, был объявлен в розыск.

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По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что 30-летний ранее судимый местный житель подозревается в обстреле автомобиля такси в районе Стрелецкой набережной.  В результате огнестрельное ранение получил 27-летний пассажир автомобиля. Накануне стрелок был  объявлен в розыск.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, полицейские задержали мужчину вчера вечером в дачном доме в одной из деревень Александровского района. При задержании мужчина не оказывал сопротивления сотрудникам полиции и добровольно выдал охотничье ружье, из которого, по предварительным данным, производил выстрелы.

Фото: http://news.ngs.ru/articles/2350083/

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