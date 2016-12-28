«Эмоненавистник» получил условный срок

Фрунзенский районный суд г. Владимира вынес приговор 17-летнему жителю Владимира. За избиение 15-летнего молодого человека, приверженца субкультуры «Эмо», он получил 1 год 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

В ходе расследования стало известно, что осужденный относит себя к футбольным фанатам и придерживается идеологии течения «правые» и с явной неприязнью относится к лицам мужского пола – приверженцам субкультуры «ЭМО».

Молодому человеку не нравится, какую они слушают музыку, как общаются и как выглядят. По его мнению, мужчина не должен носить удлиненные волосы, красить их в какой-либо цвет, делать на лице пирсинг.

Как установил суд, в апреле 2016 года осуждённый, полагая, что 15-летний потерпевший является приверженцем «Эмо», организовал с ним встречу и во время нее нанес подростку множество ударов, причинивших вред здоровью средней тяжести.

Фото: http://beauty-things.com/ milye-chelkastye