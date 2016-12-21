Россельхозбанк снизил ставки по потребительским кредитам и предлагает выгодные условия рефинансирования

Потребительский кредит сегодня, пожалуй, – одна из самых востребованных банковских услуг. Такие займы предоставляют практически все банки. Однако у каждого финансового учреждения свои условия. Сегодня мы расскажем о программах потребительского кредитования Россельхозбанка.

За этот год Владимирский филиал Банка выдал населению региона свыше 6000 займов на сумму 1,9 млрд рублей, что на 20% превышает прошлогодний показатель. Причем 70% от данной суммы приходится на потребительское кредитование.

И это неудивительно. В 2016-м Банк несколько раз снижал ставки по потребительским кредитам. Сейчас они опустились практически до докризисного уровня и составляют от 12,9 процента годовых*.

– Владимирский филиал уделяет большое внимание развитию кредитования физических лиц. На сегодняшний день мы обслуживаем 21 тысячу кредитов частных клиентов, – рассказывает заместитель директора Владимирского филиала Анна Дуднева. – Высокий спрос на кредиты банка обусловлен рядом преимуществ этих продуктов, в том числе доступными процентными ставками.

Ставка зависит от срока кредитования, наличия обеспечения и страхования жизни и здоровья заемщика. Никаких дополнительных комиссий банк не взимает. Также отсутствуют штрафы и пени за досрочное погашение кредита. Клиенты, успешно погасившие кредиты в Россельхозбанке, автоматически становятся участниками программы «Надежный клиент», позволяющей в следующий раз воспользоваться кредитом по более низкой ставке.

Кто может получить кредит?

Требования для получения кредита вполне стандартны. Возраст заемщика должен составлять не более 75 лет на момент полного погашения займа. При этом сам заемщик должен иметь регистрацию на территории РФ. Также для получения потребительского кредита следует обладать непрерывным стажем работы на протяжении 6 месяцев на момент получения кредита и общего стажа не менее 1 года (а для участников «зарплатного» проекта – непрерывным стажем не менее 3 месяцев и общим стажем 6 месяцев за последние пять лет).

Наибольшей популярностью у владимирцев пользуется «Потребительский нецелевой кредит», позволяющий взять деньги на неотложные нужды, такие, как покупка машины, ремонт квартиры, дома или дачи, медицинское обслуживание, приобретение путевок в санаторий и т.д.

Специальные условия кредитования

Есть в банке и специальные программы, например, продукты для работников предприятий и учреждений бюджетной сферы и военнослужащих, пенсионеров, садоводов и дачников.

Так, для работников бюджетной сферы, военнослужащих и участников «зарплатных» проектов действуют ставки в размере от 13,5% до 15,5% годовых. Для пенсионеров представлен специальный кредит «Пенсионный». Он выдается клиентам в возрасте до 75 лет на момент полного погашения кредита, и взять его можно без подтверждения целевого использования кредитных средств. При минимальном пакете документов клиенты могут оформить заем на сумму до 500 тысяч рублей сроком до семи лет. За текущий год Владимирский филиал уже выдал пенсионерам области более 4200 кредитов на сумму свыше 770 млн рублей.

Выгодное рефинансирование потребительских кредитов

Одной из самых выгодных на рынке банковских услуг стала программа Россельхозбанка «Рефинансирование потребительских кредитов». Ставки по этому продукту также были недавно снижены, и теперь клиенты, имеющие потребительские кредиты в сторонних банках, могут воспользоваться данной программой по ставке от 12,9% годовых. Для оформления рефинансирования необходимо написать заявление и предоставить пакет документов, который включает в себя документы, подтверждающие личность и платежеспособность заемщика, а также документы, выданные банком-кредитором.

– Очевидным преимуществом рефинансирования для заемщика является снижение процентной ставки по кредиту, установление приемлемой суммы ежемесячного платежа, возможность выбора схемы погашения займа, а также увеличения суммы кредита за счет привлечения созаемщиков. И все это без каких бы то ни было комиссий банка, – отмечает Анна Дуднева.

Потребительское кредитование – один из самых развивающихся сегментов на рынке банковских услуг. Причем потенциал роста здесь далеко не исчерпан. Жителей Владимирской области привлекают доступность кредитных средств в Россельхозбанке и простота оформления документов и получения средств.

Подать заявку на оформление кредита, а также получить подробную консультацию по всей продуктовой линейке банка можно в офисах Владимирского регионального филиала по адресам:

г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 1Б, тел. (4922) 35-35-45;

ул. Б. Московская, д. 90А, тел. (4922) 45-15-55.

Официальный сайт Банка – www.rshb.ru

*Процентная ставка 12,9 % годовых установлена по кредиту «Потребительский с обеспечением» – это специальное предложение для работников предприятий, являющихся участниками «зарплатного проекта». Кредитом могут воспользоваться граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 65 лет (на момент наступления срока возврата кредита). Срок кредита – до 12 месяцев. Максимальная сумма – 50 000 рублей. Комиссия за выдачу кредитов отсутствует.