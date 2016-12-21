Туристов отправят на Подгорную, своих – подальше

В воскресение во Владимире откроется Рождественская ярмарка. На Соборной площади полным ходом идут подготовительные работы. Ярмарка обещает быть интересной. Около центральной ели уже устанавливают аттракционы. Сегодня ставили карусель с лошадками. Ближе к скверу разместили деревянные качели, легко выдерживающие как взрослых, так и детей.

В этом году торговые и сувенирные домики обрели новую прописку. С Соборной площади и парка Пушкина их перенесли в сквер «Липки». Порядка двух десятков деревянных домиков там уже стоят. Будут торговать уже полюбившимися владимирцам и туристам товарами: именными ложками, магнитами с видами Владимира, вязаными носками, а также молочными продуктами, мясными полуфабрикатами и копченостями, овощными консервами.

Хитом морозных зимних деньков традиционно станут пирожки от владимирских пекарен, кафе и столовых. Цены вполне умеренные – от 20 рублей за штучку. Каток на бульваре Пушкина работает. Его каждый день чистит трактор.

Одна проблема у владимирцев – некуда приткнуть личный транспорт. Вышло распоряжение владимирской мэрии, запрещающее парковку транспортных средств на улице Музейной, а также на участке от Б. Московской до Подбельского. Запрет распространяется на период с 24 декабря по 14 января. В предыдущие годы там парковались как горожане, так и приезжие. Теперь владимирцам придется искать места на других соседних улицах.

А вот туристам на личном транспорте повезло больше – для них мэрия определила пятачок на 1-й Подгорной, у дома № 7.