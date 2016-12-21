Неисправное оборудование отключают от газа

В ходе рейдов специалисты компаний «Газпром газораспределение Владимир» и «Газпром межрегионгаз Владимир» выявили в общежитиях Александрова, Карабаново, Струнино 72 единицы газового оборудования, находящегося в неудовлетворительном состоянии и подлежащего замене, а также установленного самовольно.

Как сообщает пресс-служба «Газпром межрегионгаз Владимир», все газовые плиты, дальнейшая эксплуатация которых могла привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, были отключены от газа, на отводах к газовым приборам установлены заглушки. Газовики проинформировали о необходимости устранения выявленных нарушений организации, обслуживающие жилой фонд, жилищную инспекцию, а также органы местного самоуправления.

«В связи с возникновением реальных угроз жизни и здоровью граждан совместно с поставщиком газа – компанией «Газпром межрегионгаз Владимир» – мы были вынуждены применить столь жесткие меры в отношении абонентов, не исполняющих свои обязательства по безопасной эксплуатации и содержанию газового оборудования», – рассказал директор филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Александрове Максим Глазков.

В пресс-службе «Газпром межрегионгаз Владимир» отмечают, что включение газового оборудования в работу возможно только после выполнения предписаний газовиков. При этом в соответствии с законодательством, проведение ремонта или замены оборудования, входящего в состав внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, должно осуществляться специализированной организацией в рамках исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового/внутриквартирного газового оборудования.

Самостоятельный ремонт или замена указанного оборудования его владельцем не допускается.